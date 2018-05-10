Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах

Во Франции стартовало одно из самых престижных мероприятий о кино – 71-й Международный Каннский фестиваль. По красной дорожке прошлось множество мировых знаменитостей, однако именно россиянки произвели неизгладимое впечатление на представителей СМИ: модель Ирина Шейк, телеведущая Елена Летучая, актриса Ксения Чумичева и многие другие.