Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах

Во Франции стартовало одно из самых престижных мероприятий о кино – 71-й Международный Каннский фестиваль. По красной дорожке прошлось множество мировых знаменитостей, однако именно россиянки произвели неизгладимое впечатление на представителей СМИ: модель Ирина Шейк, телеведущая Елена Летучая, актриса Ксения Чумичева и многие другие.
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