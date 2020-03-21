"Пропитано нежностью": Летучая возбудила народ откровенным снимком

Елена Летучая любит демонстрировать свою сексуальность. Телеведущая периодически публикует снимки в нижнем белье, не стесняясь осуждений моралистов. Критика в адрес знаменитости, конечно, есть, однако ее немного. Поклонники восторгаются ее красотой и всегда заваливают комплиментами.
В этот раз Летучая выложила "постельное" фото, пишет Пятый канал. Для снимка звезда села на край белоснежной кровати. На Елене было лишь бикини белого цвета. Бюстгальтер подчеркнул пышную грудь. "Наконец-то выспалась... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Кроме того, звезда намекнула, что сейчас находится на карантине.
Подписчики в восторге от снимка. Некоторые . признались, что долго не могли отвести взгляд.
"Какой уход за собой и труд!", "Фото пропитано нежностью и красотой!", "Sexy ревизорро летучего надзора", "Очень красива", "Ну нельзя быть на свете красивой такой", "Всем бы так выглядеть", – написали фолловеры.
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