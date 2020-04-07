Какой он лысенький: любовник сунул затейнице Семенович самое дорогое

Личная жизнь Анны Семенович – тайна за семью печатями. Но каково же было удивление поклонников певицы и спортсменки, когда на ее странице в социальной сети "Инстаграм" появился мужчина. Причем занималась с ним артистка весьма интересным делом.

На самоизоляции Анюта находится с любимым человеком. Задумываясь о будущем, когда пение перестанет кормить, пышногрудая звезда решила на всякий случай освоить новую профессию парикмахера. Готовит запасной аэродром!

В условиях карантина тренироваться пришлось на самом дорогом. Первый парикмахерский опыт стал радикальным – затейница побрила своего мужчину налысо. Благо и повод подходящий нашелся.

Возлюбленный певицы проиграл своей женщине пари. Влюбленные поспорили, сможет ли мужчина сварить кофе, чтобы он не убежал. Как известно, у самой Анны это никогда не получается. Она даже ведет ежедневные гадания на убежавшем кофе в своем "Инстаграм". Утренние кофейные "происшествия" стали предметом постоянных домашних шуток. Тогда Анна предложила своему любимому сделать это на спор. На кону стояла шевелюра. Любимый мужчина провалил испытание. Пришлось сунуть в руки любимой самое дорогое – волосы.

Певица признается, что лысые мужчины всегда были ее слабостью. Теперь у нее есть все: и лысый мужчина, и новая профессия. Анна настолько вдохновилась собственным успехом, что всерьез задумалась об открытии барбершопа после окончания карантина. Причем специализироваться салон будет исключительно на стрижках "под ноль".