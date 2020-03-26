"Про грудь забыла": промывающая себя Семенович шокировала интимным видео

Число участников запущенного Арманом Давлетяровым флешмоба растет. В нем отметились Шура, Анна Плетнева, Денис Клявер, Жасмин, Звонкий, Ирина Нельсон, Татьяна Терешина, участники реалити-блокбастера "Место под солнцем" и другие.
Яркая Анна Семенович в легкой и позитивной манере призвала подписчиков соблюдать гигиену и не паниковать. Певица исполнила хит "Хочешь?" и показала, как правильно мыть руки.
"Топим за гигиену, – заявила Анюта. – В таких условиях мы должны следить за собой и беречь близких. Вот я пришла со съемки и первым делом побежала мыть руки! А мыть их нужно по-особенному – при помощи антибактериального мыла, промывая как следует, по локоть. А еще пользуюсь антисептиком!"
Правда, не все поклонники Анюты это оценили. Мол, зачем показывать интимный процесс личной гигиены? "Нормальный человек и так всегда моет руки, вне зависимости от вирусов", "А до этого, видимо, их никто не мыл так тщательно", "А никого не напрягло то, что она сначала руками держалась за край раковины, затем за ручку смесителя и жидкое мыло, а только потом помыла руки. И смысл?", "Грудь забыла промыть", – юродствуют комментаторы.
В челлендже может принять участие каждый. Автору лучшего ролика МУЗ-ТВ подарит два билета на культовую национальную телевизионную премию в области популярной музыки и годовой запас мыла!
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