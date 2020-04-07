Кузьмин увел женщину у друга и собрался жениться

У Владимира Кузьмина есть брат Александр. В его личной жизни произошли большие перемены.

Владимир и Александр Кузьмины не только братья, но и музыканты – оба пишут песни, много лет вместе работали. Александр, как никто другой, осведомлен об амурных делах родственника. Вкратце напомним: Владимир на долго состоял в браке с Екатериной Трофимовой, с которой неожиданно расстался ради отношений с некой Светланой, а через год вернулся к жене и теперь намерен заново расписаться.

Страсти кипят и в личной жизни Александра Кузьмина. Он был женат восемь лет, но расстался с супругой, по его словам, из-за ее предательства. Якобы жена все время подозревала музыканта в неверности, но так и не застала в постели с другой. Тогда она обратилась в полицию и обвинила Александра в побоях. Его даже на сутки посадили.

"Елена выгнала меня из нашей квартиры почти таким же, каким я появился на свет. Голым. Я остался на улице наедине с самим собой, ночевал на лавочках и даже в такси. Она избавилась от меня сразу после того, как моя миссия в ее жизни закончилась: семейная ипотека была выплачена, и закончен евроремонт, в том числе с участием денег моего брата Владимира", – рассказал Александр.

Кузьмин решил не ругаться с женой, чье предательство стало для него ударом. Его приютил друг. Однажды приятель предупредил Александра, что к нему приедет женщина. Когда Кузьмин ее увидел, то влюбился. "И… Ну, это страшное! Из квартиры друга я ушел с этой девушкой. Можно сказать, она меня с собой забрала. С тех пор мы с ней не расстаемся", – заявил Кузьмин.

Разумеется, он потерял приятеля, зато обрел невесту. "С Наташенькой я нашел те чувства, которых у меня никогда не было в жизни. Мы счастливы. Столько эмоций, чувств... Хочется летать на крыльях и творить!" – рассыпался в комплиментах Александр. Каждый день он пишет возлюбленной стихи и песни.

Пара намерена оформить отношения в Таиланде. "Наташа будет моей женой – будет Наташей Кузьминой. Между прочим, так звали мою маму", – цитирует брата Владимира Кузьмина сайт "Комсомольская правда".

Наталья работает в шоу-бизнесе. Ей 46 лет, у нее есть 24-летняя дочь. Есть дети и у Александра. О совместных отпрысках речи не идет. "У нас маленькая рыжая собачка, зовут Блинчик. Она будет нашим ребенком", – объявила Наталья.

Зашла речь и о Владимире Кузьмине. В конце мая он отметит круглую дату – 65 лет. "Я очень люблю его, всегда переживаю за него и хочу пожелать ему душевной гармонии, простого человеческого счастья", – сказал Александр и добавил, что готовит для брата сюрприз.