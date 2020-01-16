"А мне плевать!": Пугачева отобрала имущество у любовника

Алла Пугачева славится не только своими песнями, но и непростым характером. Крутой нрав Примадонна проявила и в отношениях с любовником.

О том, как произошло знакомство Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина, рассказал его брат Александр Кузьмин. "Пугачева хотела примерить на себя амплуа рок-певицы, ей нужен был профессиональный музыкант. Их познакомили. Две звезды сошлись на одном небосводе", – поэтически охарактеризовал он этот союз.

Действительно, песня Пугачевой и Кузьмина "Две звезды" стала хитом на долгие годы. Вскоре после того, как артисты стали выступать вместе, пошли слухи, что их связывает не только дружба. Эти подозрения оказались недалеки от истины.

Однажды влюбленная Пугачева расщедрилась и преподнесла Кузьмину автомобиль "Жигули". Однако потом что-то произошло между влюбленными, и Алла, проявив характер, решила машину отобрать. Дело в том, что техпаспорт был оформлен на Примадонну. Тогда Кузьмин решил выкупить автомобиль у любовницы. Он собрал сумму, равную стоимости машины, и привез ее Пугачевой.

Между ними произошел крайне эмоциональный разговор. "Верни ключи. Мы с тобой договорились, что я за машину тебе деньги отдам. Я же мужчина все-таки, не надо мне ее дарить!" – "Я тебе ее не отдам!" – "Как же так?! Мы же договаривались?!" – "А мне плевать, что мы договаривались!" – привел беседу пары брат Владимира Кузьмина.

Взбешенный артист совершил неожиданный поступок. "Володя зашел в ванную и выбросил деньги в унитаз. Это была по тем временам огромная сумма. В сердцах он хлопнул дверью и уехал. Алла с Кристиной выловили пачку и развесили купюры по всей комнате сушиться. Зашла домработница Люся и удивленно воскликнула: "А еще говорят, что денег у них нет!" – цитирует брата артиста журнал "Коллекция. Караван историй".

Спустя некоторое время Александру Кузьмину позвонила Алла Пугачева. Он передал их разговор: "Володя у тебя?" Я не стал лукавить и передал ему трубку. "Ты поступаешь, как настоящая звезда!" – сказала она".