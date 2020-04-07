"Что за мальчик": странный вид Булановой стал сенсацией

Татьяна Буланова выложила новый снимок из далекого прошлого. Женщина показала, как выглядела полвека назад.

Певица решила опубликовать снимок себя маленькой. Со старой фотографии на зрителей смотрит упитанный карапуз с серьезным выражением лица. На голове у малышки красуется здоровенный бант. В девочке с трудом можно узнать будущую звезду эстрады.

Фолловеры отметили, что им было непросто определить, кто запечатлен на фото. "Кто обидел Таню? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это вы?", "Ой, у меня тоже есть подобный ракурс из фотоателье", " Какая сУрьезная девочка !)" – написали в комментариях поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил новый снимок певицы. "Какая было и какая стала....ужос", "Шо за мальчик", – отметились недовольные.



Татьяна Буланова любит делиться с поклонниками архивными фотографиями. Почти каждую неделю она добавляет в инстаграм-аккаунт минимум один кадр "из прошлого". Женщина неоднократно отмечала, что стала по-другому относиться к снимкам. "И старые фото воспринимаются как часть прошлой жизни, которая была совсем недавно, но это совсем не так", – говорит Буланова.