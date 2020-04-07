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"Что за мальчик": странный вид Булановой стал сенсацией

Татьяна Буланова. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Буланова выложила новый снимок из далекого прошлого. Женщина показала, как выглядела полвека назад. 
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Певица решила опубликовать снимок себя маленькой. Со старой фотографии на зрителей смотрит упитанный карапуз с серьезным выражением лица. На голове у малышки красуется здоровенный бант. В девочке с трудом можно узнать будущую звезду эстрады. 

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Татьяна Ивановна Буланова певица

Фолловеры отметили, что им было непросто определить, кто запечатлен на фото. "Кто обидел Таню? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это вы?", "Ой, у меня тоже есть подобный ракурс из фотоателье", " Какая сУрьезная девочка !)" – написали в комментариях поклонники. 

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил новый снимок певицы. "Какая было и какая стала....ужос", "Шо за мальчик", – отметились недовольные. 

Татьяна Буланова любит делиться с поклонниками архивными фотографиями. Почти каждую неделю она добавляет в инстаграм-аккаунт минимум один кадр "из прошлого". Женщина неоднократно отмечала, что стала по-другому относиться к снимкам. "И старые фото воспринимаются как часть прошлой жизни, которая была совсем недавно, но это совсем не так", – говорит Буланова.

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Публикация от Татьяна Буланова (@buslya)

Автор: 7 апреля 2020, 00:14
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