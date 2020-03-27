"Это издевательство": Разин о тайном ребенке Булановой от участника "Ласкового мая"

Андрей Разин нередко реагирует на новости, связанные с политикой или шоу-бизнесом, заставляя общественность обсуждать их еще больше. Недавно продюсер сообщил, что Алла Пугачева якобы владеет нефтяной скважиной и получает от этого доход. Слух высмеял ее супруг Максим Галкин. Юморист попросил Разина дать адрес скважины, чтобы они с женой могли знать, где их деньги.
На этот раз Андрей сам отреагировал на сплетни. Ему на глаза попалась статья, где сообщается о тайном рождении Татьяной Булановой ребенка от участника группы "Ласковый май" Сергея Серкова. Продюсер назвал это чушью и привел несколько доводов. Например, Серкову было всего 12 лет, когда он попал в коллектив. Также журналистам стоит задуматься о том, что Татьяна и Сергей не знакомы.
"Это полная ложь, клевета и издевательство над Татьяной", – написал Разин в своем инстаграм-аккаунте.
Напомним, недавно Татьяна Буланова поздравила сына с днем рождения и опубликовала его снимок в "Инстаграм". Артистка сообщила поклонникам, что ее наследнику уже 27 лет.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Ушел от меня из-за ребенка
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Обращение президента к народу
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка