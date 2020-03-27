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"Это издевательство": Разин о тайном ребенке Булановой от участника "Ласкового мая"

Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появился слух о том, что певица родила первенца от участника группы "Ласковый май" Сергея Серкова. Однако основатель коллектива опроверг информацию и привел свои доводы.
прочитано 522 раза

Андрей Разин нередко реагирует на новости, связанные с политикой или шоу-бизнесом, заставляя общественность обсуждать их еще больше. Недавно продюсер сообщил, что Алла Пугачева якобы владеет нефтяной скважиной и получает от этого доход. Слух высмеял ее супруг Максим Галкин. Юморист попросил Разина дать адрес скважины, чтобы они с женой могли знать, где их деньги.

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Татьяна Ивановна Буланова певица

На этот раз Андрей сам отреагировал на сплетни. Ему на глаза попалась статья, где сообщается о тайном рождении Татьяной Булановой ребенка от участника группы "Ласковый май" Сергея Серкова. Продюсер назвал это чушью и привел несколько доводов. Например, Серкову было всего 12 лет, когда он попал в коллектив. Также журналистам стоит задуматься о том, что Татьяна и Сергей не знакомы. 

"Это полная ложь, клевета и издевательство над Татьяной", – написал Разин в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, недавно Татьяна Буланова поздравила сына с днем рождения и опубликовала его снимок в "Инстаграм". Артистка сообщила поклонникам, что ее наследнику уже 27 лет.

Автор: 27 марта 2020, 09:29

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