Курникова закрутила роман за спиной любимого мужчины

Анна Курникова прославилась не благодаря своим победам на корте, а победам в любви. Эффектная стройная загорелая блондинка с косой привлекала внимание множества мужчин.

Анна Курникова действительно в теннисе звезд с неба не хватала. Были теннисистки куда успешнее нее, например, сестры Уильямс, Мартина Хингис, Линдсей Дэвенпорт, Мари Пьерс. Однако Анна выделялась на общем фоне своей эффектной внешностью и слухами, которые постоянно муссировались относительно ее личной жизни.

Это сейчас 38-летняя Анна Курникова счастлива в браке с 44-летним Энрике Иглесиасом. А 20 лет назад она составляла любовный треугольник с хоккеистами Сергеем Федоровым и Павлом Буре. "Курникова обладает неповторимой способностью держать полдесятка претендентов болтающимися на ее йо-йо. Она первая спортсменка, которая к мужчинам относится так же, как большинство знаменитых мужчин – к женщинам", – цитирует книгу Venus Envy о сезоне-2000 журналиста Sports Illustrated Джона Вертхейма Sports.ru.

Говорят, вначале Анна Курникова обручилась с Павлом Буре. Когда об этом узнал Сергей Федоров, то решил купить для теннисистки пентхаус за 1,6 миллиона долларов. В итоге Анна вышла замуж за Сергея. Причем произошло это в рамках полной конфиденциальности.

Лишь в 2003 году Сергей Федоров подтвердил, что они с Анной Курниковой были женаты. Правда, тогда он комментировал слухи о том, что они с теннисисткой уже в разводе. Мать еще в 2001 году подтвердила, что Сергей расписался с Анной в одном из отделений загса Москвы. Как сообщил Федоров впоследствии, после развода он не разговаривал с бывшей женой.

Говорят, супруги расстались из-за того, что Курникова увлеклась певцом Энрике Иглесиасом, у которого снялась в клипе. По слухам, узнав об их романе, Сергей Федоров покинул своих агентов, которые представляли не только его интересы, но и интересы Анны Курниковой. Якобы хоккеист был убежден, что именно их общее агентство Octagon познакомило теннисистку с певцом.

Уже 18 лет Анна Курникова и Энрике Иглесиас счастливы, в 2017 году у пары появилась двойня: дочь Люсия и сын Николас. А в феврале влюбленные объявили о рождении дочери Маши.