Самые горячие фото Анны Курниковой

Сегодня, 7 июня, отмечает день рождения наша соотечественница, одна из самых привлекательных теннисисток в мире Анна Курникова. Dni.ru собрали лишь часть самых горячих фотографий знойной блондинки.
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