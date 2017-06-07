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Июнь 7, 2017
просмотры: 123

Самые горячие фото Анны Курниковой

567

Сегодня, 7 июня, отмечает день рождения наша соотечественница, одна из самых привлекательных теннисисток в мире Анна Курникова. Dni.ru собрали лишь часть самых горячих фотографий знойной блондинки.

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