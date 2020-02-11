Анна Курникова родила третьего ребенка Энрике Иглесиасу

О рождении третьего ребенка у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса рассказал в брат артиста Хулио Иглесиас-младший в интервью чилийской радиостанции ADN. Однако говорить, кто именно, мальчик или девочка, появился у пары, Хулио отказался. "Это секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив", – цитирует Иглесиаса-младшего Starhit.
Отметим, что сами родители пока официально не прокомментировали новость о прибавлении в семействе. Пока еще на страничках Курниковой и Иглесиаса в социальной сети "Инстаграм" все еще висят фото и видео их двоих детей, двойняшек Люсии и Николаса. Напомним, что слухи о второй беременности Анны Курниковой появились в конце декабря. Поводом для подозрений стали снимки бывшей теннисистки, на которых та запечатлена в ветровке, подозрительно свободной в области талии.
А недавно в Сети появились новые кадры. Их сделал папарацци в момент, когда Анна Курникова и Энрике Иглесиас катались на яхте.
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