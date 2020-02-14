В морщинках и слизи: Курникова и Иглесиас рассекретили первые фото третьего ребенка

Наконец поступило официальное подтверждение, что у бывшей теннисистки Анны Курниковой и популярного латиноамериканского исполнителя Энрике Иглесиаса появился третий ребенок. Пара практически одновременно обнародовали фотографии, сделанные в родовой палате практически сразу после того, как малыш появился на свет.
Так, спортсменка опубликовала снимки, на которых запечатлена на койке с лежащим на ее груди новорожденным. Судя по полотенцу, прикрывающему мать и дитя, очевидно, что Анна рожала как минимум топлес (а скорее всего, вообще голой). На втором фото к Курниковой и ребенку присоединился Иглесиас. Фотограф запечатлел трогательный момент, когда счастливый певец нежно поцеловал возлюбленную в лоб.
В свою очередь, Энрике порадовал многочисленных подписчиков кадром, когда держит на руках малыша. Кстати, судя по головному убору розового цвета, речь идет о девочке. Скорее всего, исполнитель присутствовал на родах. Интересно, что пара не стала делать постановочных кадров. Видно, что снимки спонтанны. Так, например, на фото новорожденная кроха имеет еще свойственный только что появившимся детям синюшный оттенок кожи, морщинки (из-за нахождения в околоплодной жидкости) и естественные слизь и налет на всей поверхности тела.
Примечательно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас не стали распространяться информацией, ограничившись лишь одной подписью, которая повторилась под каждым снимком: "Мое солнце 30.01.20", – написали счастливые родители. Получается, что третий ребенок появился у пары в самом конце января.
А между тем лишь на днях стало известно о радостном пополнении в семействе латиноамериканского красавчика. Новость о том, что у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса появился ребенок, сообщил младший брат артиста Хулио Иглесиас в рамках одной из радиопрограмм.
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