Осложнения: дочь Любови Успенской просит молитв

После скандала с Любовью Успенской ее дочь Татьяна Плаксина уехала в Америку. Оттуда молодая женщина шлет фото и видео, некоторые весьма странные, а также общается с поклонниками.

Скандал между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной разгорелся зимой. Взрослая дочь артистки заявила в откровенном интервью, что на протяжении многих лет терпела давление и насилие, моральное и физическое, с ее стороны. Любовь Успенская опровергла слова наследницы, напомнив, что не раз утверждала на всю страну, как любит свою единственную дочь, буквально пылинки с нее сдувает, содержит (Татьяна не работала ни дня), позволяет ей путешествовать по миру.

По словам певицы, проблемы начались после того, как Таня лишилась нескольких зубов и сломала челюсть в результате загадочного происшествия в Коста-Рике. Якобы это отразилось на психике Плаксиной самым печальным образом. А употребление запрещенных препаратов лишь усугубило ситуацию.

После ряда программ, в которых Любовь Успенская и Татьяна Плаксина снялись вместе и по отдельности, последняя отправилась в Америку к отцу. С тех пор, по словам певицы, она порвала все связи с единственной дочкой.

Та же, в свою очередь, в США явно не скучает. Она рисует, занимается музыкой, общается с поклонниками в соцсети, периодически устраивая прямые эфиры, которые многие фанаты считают весьма странными. Поведение Плаксиной также настораживает ее подписчиков. Некоторые убеждены, что Таня так и не справилась со своим пристрастием к запрещенным препаратам.

Недавно Татьяна удалила все изображения и видео на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Вместо них она выложила снимок ребенка, лежащего на больничной койке и обмотанного разными проводами. "8 месячному Мальчику успешно сделали операцию на сердце, но после операции у него начались осложнения – и сейчас он борется за жизнь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Татьяна Плаксина.

Она призвала помолиться за ребенка. "Я буду играть музыку и петь для него в прямом эфире и призываю вас объединится в общем потоке молитвы. ❤️ Давайте увидим чудо", – призвала дочь Любови Успенской.