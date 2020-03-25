"Личное дело каждого": оплеванная толпой Успенская нашла защиту

66-летнюю знаменитость раскритиковали за то, что в ее возрасте не пристало показывать столь откровенные фото. Однако собеседница "Дни.ру" так не считает. По ее мнению, оплевавшая Любовь Успенскую толпа фолловеров несправедлива к певице.

"Во-первых, некрасиво то, что женщине указывают на ее возраст. Неважно сколько ей лет, неважно какой статус она имеет в обществе, важно то, как красиво можно себя подать и показать свои достоинства", – уверена модель. Она отметила, что Любовь Успенская занимается спортом, йогой и тщательно следит за своим питанием. Поэтому фигуре исполнительницы можно только позавидовать.

Рыбакова констатировала, что именно от зависти такие комментарии и "прилетают". Она призналась, что и сама является фанатом "одежды на голое тело".

"Это так важно чувствовать себя комфортно и при этом сексуально. Свобода должна быть у всех: захотел надел нижнее белье, захотел снял – решать только вам, но никак не обществу. Не стоит быть как все, слушайте себя и свое тело", – добавила модель. Также, по словам Рыбаковой, в современном мире все выкладывают в соцсети разные фото и ведут себя напоказ.

"Так почему же тогда мы не анализируем себя, а тычем пальцем на других?", – высказалась она об оплевавшей Любовь Успенскую толпе критиков из Сети. Юлия Рыбакова заключила, что главная задача известных людей – выглядеть красиво и молодо, а что показывать в социальных сетях – личное дело каждого.