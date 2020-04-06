"Повлек за собой инвалидность": Воробей вспомнила самый страшный день в своей жизни

Несколько лет назад дочь артистки пережила сложную операцию на позвоночнике. София могла остаться инвалидом, если бы что-то пошло не так. Как отметила юмористка, они обратились к специалистам разных стран, но выбор остановили на немецких.
"У нас был диагностирован сколиоз третьей степени. Тяжелый, который, если бы мы не приняли меры, повлек бы за собой инвалидность", – вспомнила Елена.
Она рассказала, что сначала винила врачей, которые не выявили болезнь на ранних сроках. Артистка отметила, что погорячилась. Воробей добавила, что при сколиозе есть два пути: купировать отклонение в раннем возрасте пациента, либо уже после переходного периода, когда позвоночник вытянулся. Однако во втором случае откладывать хирургическое вмешательство нельзя.
Елена Воробей рассказала, что операция проходила в знаковый день – 2 мая был юбилей у отца пародистки. Вся семья замерла в ожидании. "Вот эта многочасовая тишина тянулась, кажется, вечно. Операция шла шесть часов. Эту паузу я запомнила на всю жизнь", – рассказала гостья в эфире шоу "Судьба человека".
Даже в дни, когда Елена Воробей боролась за жизнь и здоровье дочери, приходилось выступать. Она призналась, что было очень тяжело, однако это и есть обратная сторона ее работы – веселить.
Операция прошла хорошо, и София живет полной жизнью. Как отметила девушка в студии "Судьбы человека", это горе сплотило ее с семьей.
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