Елена Воробей высказалась после сложной операции

Врачи диагностировали у юмористки перелом руки. Ей пришлось вживлять в поврежденную конечность металлические пластины. По словам знаменитости, одна кость сломана со смещением, вторая раздроблена.
"Я по-прежнему в гипсе с железом внутри. У кого-то железные нервы или яйца, а у меня – металл в руке. Мне поставили пластину со штырями и с какими-то винтиками. Я не знаю, кто я теперь. Робокоп, может быть", – заявила Воробей.
Елена призналась, что сейчас чувствует себя значительно лучше. Тем не менее, она уже устала носить тяжелую конструкцию.
"Очень больно. Еще раз огромное спасибо докторам – приняли меня как родную", – от всего сердца поблагодарила Воробей.
Напомним, инцидент произошел во время концерта в Ногинске. О нем стало известно 16 января. Юмористка танцевала на сцене под песню Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". В один момент она поскользнулась, не удержала равновесие и рухнула на пол.
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