"Испугалась!": Куркова предстала без длинных волос

Накануне артистка выложила очередную серию снимков. На фото светская львица позирует в черной шубе, а макияж в стиле "смоки-айс" подчеркивает и без того выразительные глаза знаменитости.
Примечательно, что вместо густой шевелюры, к которой так привыкли поклонники Равшаны, она запечатлена с коротко стриженными волосами. Ее прическа больше напоминает мужскую, нежели женскую.
Многие поклонники пришли в ужас от увиденного. "Испугалась!", – призналась фанатка. Но Куркова поспешила успокоить фолловеров.
"Тут мог бы быть пост про то, как я психанула и сделала новую стрижку, воспользовавшись паузой в работе, но нет – это просто архивная съемка в парике", – отметила Равшана.
Впрочем нашлись и те, кому такой смелый образ актрисы пришелся по вкусу. "Да. Длинные волосы делают вас скучной", – заявила подписчица.
Но, кажется, в каком бы амплуа не предстала Куркова, она все равно будет прекрасна. Равшану по праву можно признать одной из тех женщин, которым все к лицу.
Популярные темы форума
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
О кошках
Нужен совет
Мы победим коронавирус?
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Из какого вы города?
Доигрались москвичи
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Карантин и соседи
Как не потолстеть на карантине?