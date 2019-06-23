Куркова рассказала о романе с женатым

Артистку заподозрили в любовной связи с режиссером Владимиром Битоковым. Равшана Куркова весь вечер общалась с ним на одной из вечеринок фестиваля "Кинотавр".

Пользователи Сети были возмущены тем фактом, что Битоков женат и имеет двоих детей, но столь вольно общается с другими женщинами. Равшана Куркова не смогла молчать.

В Stories на своей странице в Instagram знаменитость намекнула подписчикам, что слухи о романе необоснованны. "Глухой слышал, как немой рассказывал, как хромой быстро-быстро бежал", – процитировала Равшана Куркова известную еврейскую пословицу.

Судя по всему, таким образом звезда театра и кино решила пресечь обсуждение ее личной жизни. При этом она подчеркнула, что для нее Владимир является только хорошим другом, сообщает Starhit.ru.

Отметим, Владимир Битоков и Равшана Куркова познакомились в 2018 году на "Кинотавре". Постановщик называл ее девушкой с серьезным драматическим потенциалом, который не используется в должной степени.

Напомним, в первом браке с фотографом Семеном Курковым Равшана потеряла ребенка. У нее случился выкидыш. После такой трагедии влюбленные развелись. Затем актриса четыре года встречалась с генеральным директором "Главкино" Ильей Бачуриным. В 2016 году они расстались. Примечательно, что Равшане Курковой ранее приписывали роман с режиссеров Федором Бондарчуком, но актриса это отрицает.