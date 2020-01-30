Равшана Куркова изменилась до неузнаваемости

Накануне светская львица поделилась архивным снимком, на котором запечатлена в 16-летнем возрасте. Фото она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
С тех пор Равшана кардинально изменилась. У нее значительно уменьшились в объеме губы, зато брови из тоненьких превратились в широкие. "У кого-то губы с годами увеличиваются, а у меня уменьшаются. Парадокс! Хорошо хоть брови отросли", – отметила Куркова.
Поклонники согласились с тем, что изменения, произошедшие за 23 года, видно невооруженным глазом. При этом многие считают, что актриса всегда была привлекательной.
"Как была красоткой, так и осталась", "Боже, какая милашечка!", "Что за африканская девочка?", "Вы красивая. Элегантная барышня интересной внешности. Губы неширокие, но... Вам так нужно, такая Вы. Ничего в себе менять не нужно. Это естественный процесс, но Вас это не портит! Только хорошеете!" – написали восхищенные фолловеры.
"Вы настоящая, очень эффектная женщина с естественной природной красотой!" – высказался фанат.
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