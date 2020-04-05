Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса

По словам девочки, всему виной злой король. У этого правителя была злая корона, которая ожила после его смерти. Именно в ней и находился этот вирус.
Эту добрую сказку звездная наследница рассказала маме на ночь, а та, в свою очередь, записала это на видео и опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте. "Все, что вы хотели знать о короне", – подписала ролик актриса.
Поклонникам сюжет сказки пришелся по душе, и они горячо поблагодарили Варвару за подробное разъяснение. Многие отметили, что дочь Виктории очень сообразительна для своих лет. "Во гены. Как мыслит-то", – отметила подписчица.
Напомним, Исакова долгое время скрывала появление наследницы. Лишь в прошлом году актриса вывела Варвару из тени. К слову, отцом малышки является кинорежиссер Юрий Мороз.
Оказалось, причиной такого чрезмерного оберегания девочки от посторонних глаз стала трагедия, случившаяся 17 лет назад. Тогда Виктория и Юрий похоронили дочь, которой было всего три месяца.
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