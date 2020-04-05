"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца

Певица Наталья Подольская стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка откровенно рассказала о том, как терпела побои отца и о его трагической смерти.

"Папа был очень жестким. Ругал за четверки, про тройки и двойки не могло быть и речи. Поднимал руку. Впадал в состояние, когда переставал себя контролировать. Был очень сложный", – сообщила Наталья Подольская. Потом ее родители развелись, однако она продолжила общаться с отцом.

В 2006 году певица попала в автомобильную аварию. Она продолжила движение, несмотря на запрещающий сигнал. Наталья пояснила, что на тот момент у нее был крайне маленький опыт вождения автомобиля. "Это был перекресток со знаком "стоп". Моя ошибка, что я проехала знак. Все произошло быстро. Человек оказался на пассажирском кресле от удара, он оказался в реанимации", – рассказала Подольская.

Своей бедой она поделилась с отцом. "Папа тут же приехал меня спасать, мы с ним ходили в больницу", – поделилась артистка, отметив, что тот человек остался жив. Наталья Подольская призналась, что готова была компенсировать ущерб пострадавшему, однако отец стал ее уверять, что никому не надо платить. "Папа был очень успешным юристом. И он стал заигрываться. Он говорил, что вина смешанная", – отметила певица.

При этом, по словам артистки, ее возлюбленный Владимир Пресняков, который был в курсе ситуации, высказал мнение, что следует заплатить и забыть про инцидент. Наталья Подольская приняла его сторону. В результате, она поссорилась с отцом. Артистка объяснила, что не могла поступить иначе, она чувствовала свою вину перед тем человеком, поэтому и ослушалась отца. А потом певица узнала о его смерти.

"Он в тот день не спал всю ночь, а утром поехал в Могилев и уснул. Мгновенная смерть. Он поехал меня спасать, а сам погиб", – констатировала Наталья Подольская. Известие о смерти вначале получила ее мать, потом узнала сама Наталья. "Это был шок. Я орала. Машина была просто всмятку. Человек, с которым папа столкнулся, не пострадал, он остался жив", – подчеркнула исполнительница.

Примечательно, что на следующий день после смерти отца Наталья Подольская ответила на звонок телефона. Ей ничего не сказали на том конце провода, но она уверена, что слышала дыхание отца. Певица призналась, что очень испугалась, это не было похоже на розыгрыш.

В комментариях к программе в Сети многие зрители с осуждением отнеслись к действиям отца Натальи Подольской. "История смерти отца ужассс ... это из-за чего он приехал от того и умер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Про отца ужас!... жалко за что бил этих несчастных детей (((", "Отец разбился в аварии😭 но возможно, пострадавшим в аварии проклят был тк пытался оправдать виновную... господь знает", "Свой секрет не раскрыла, зато выдала мерзкий секрет отца...", "Вот бог и наказал отца Натальи за то что хотел несправедливо наказать невиновного человека!!" – высказались комментаторы.