Пресняков вывез всю семью в одно место

Певец сообщил, что отметит праздник в кругу близких. 29 марта ему исполняется 52 года. Планировался большой концерт, посвященный этому событию.
Владимир Пресняков также признался, что "спрятал" всю свою семью и родителей в одном доме от коронавируса. При этом он добавил, что это не значит, что они сидят там безвылазно. Родня артиста выходят на прогулки, играют в футбол.
По словам Владимира Преснякова, всего там сейчас живет "человек 15", передает Teleprogramma.pro. Музыкант уверен, что главное в сложившейся ситуации – не паниковать. Именно шутками звездная семья поднимает себе настроение в этот непростой период.
Напомним, в России сейчас зафиксировано свыше шестисот случаев заражения коронавирусом. Два человека погибли.
Как писали "Дни.ру", ранее жена Владимира Преснякова Наталья Подольская опубликовала видео, на котором запечатлела супруга играющим с сыном Артемием. "Добрый папа – пьяный папа", – коротко отметила певица, записывая, как отец и сын шутливо борются.
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