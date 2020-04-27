Изменившаяся Лолита Милявская предстала без волос

Лолита Милявская не устает удивлять. Артистка собственноручно себя подстригла, однако была вынуждена обратиться к специалисту.

Каждый развлекается будучи в самоизоляции из-за пандемии коронавируса как может. Лолита Милявская, например, прямо на камеру постриглась. Певица, известная не только своими песнями, но и эпатажными поступками, под ошеломленные взгляды поклонников, смело обрезала себе волосы. "Изменить себя, не изменив себе", – оптимистично объявила Лолита Милявская.

Позднее артистка объяснила, что решила срезать нарощенные волосы, которые не только сильно отрасли, но и долгое время были без ухода. Будучи на гастролях Лолита не могла самостоятельно за ними ухаживать. Зато они регулярно подвергались воздействию плойки. В результате, по словам Милявской, волосы превратились в паклю. Поэтому Лолита избавилась от них без лишних сантиметров.

Тем не менее, оставшаяся без длинных волос артистка обратилась за помощью к парикмахеру. Лолита Милявская объяснила, что когда ее приятельница, специалист по волосам, увидела, что она с собой сделала, то немедленно выразила готовность приехать к ней и привести ее голову в порядок.

Женщина приехала к певице, облаченная чуть ли не в скафандр, с перчатками на руках. В итоге, Лолита теперь носит ассиметричное каре. Для пущего эффекта Милявская попросила нарастить ей длинную белую прядь. В обновленном виде изменившаяся певица и предстала перед многочисленными поклонниками.

"На самоизоляции можно и нужно разрешать себе то, на что не было времени или страшновато было", – заявила Лолита Милявская. Она не исключила вероятности, что после карантина снова вернется к наращиванию длинных волос. "Но сейчас хочется не заморачиваться с укладкой и отросшими капсулами, периодически уже остающимися на щетке", – объяснила исполнительница.

Поклонники и коллеги по отечественному шоу-бизнесу пришли в восторг от нового имиджа Лолиты Милявской. Они рассыпались в комплиментах, отметив, что новая стрижка ее невероятно омолодила.