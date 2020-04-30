Отказалась от всех требований: Лолита Милявская развелась с пятым мужем

Лолита Милявская оформила развод. С лета прошлого года певица скандалила с мужем Дмитрием Ивановым.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов прожили вместе девять лет. Со стороны казалось, это одна из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Известие о расставании было похоже на гром среди ясного неба. Лолита и Дмитрий выступили с совместным заявлением летом прошлого года.

Вскоре появилась информация, будто Иванов изменял Милявской. Затем тренер по сквошу подал на развод с эпатажной артисткой. Так как пара подписала брачный договор, Дмитрий не имел особых требований к супруге. Зато Лолита затравила бывшего возлюбленного.

Для начала она потребовала признать их брак фиктивным. Якобы Иванов специально женился на Милявской, чтобы получить израильское гражданство. Певица дала несколько интервью, в которых буквально танком прошлась по Иванову и предыдущим мужьям. Мужчина, если и давал комментарии, то предпочитал не критиковать Лолиту и настоятельно просил ее не лить грязь.

Казалось, развязка близка. Однако после обрушившейся на мир пандемии коронавируса государственные институты, в том числе суды и ЗАГСы закрылись, и развод отложили на неопределенный срок. Однако Милявская все же обрела долгожданную свободу.

"Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода, поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна", – заявил адвокат певицы Сергей Жорин.

Ради того, чтобы развести Лолиту Милявскую с ее пятым мужем, суд пошел на беспрецедентные меры. Все участники были в масках, в здании – никого лишнего, передает сайт "Комсомольская правда".