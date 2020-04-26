Молодой красавчик намекнул на роман с 66-летней Успенской

Королева шансона Любовь Успенская недавно откровенно рассказала о своем новом увлечении. 66-летнюю диву восхитил молодой 28-летний певец горячих грузинских кровей. Леван Кбилашвили засветился и 7-м сезоне проекта "Голос" и покорил сердце певицы своим певческим талантом и пылким нравом.
"Леван – потрясающий мальчик. Я поняла, что он – золотая рыбка, и я его не выпущу", – откровенничала Успенская. Разумеется, такие заявления породили немало слухов о романе между артистами.
Сам Леван в беседе со "СтарХит" не стал опровергать подозрения фанатов, чем только подлил масла в огонь. Молодой человек отметил, что артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека. "А как именно в этом случае интерпретировать слово "роман" – дело каждого", – загадочно сказал начинающий певец.
При этом молодой мужчина признался, что считает Любовь Успенскую притягательной женщиной. "Люба для меня – женщина с большой буквы, потрясающая, эффектная, с неиссякаемой энергией", – рассказал о своих чувствах Кбилашвили.
Оказалось, что артисты настолько близки, что Леван даже в курсе о личной драме Успенской – серьезном конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной. При этом мужчина тактично отказался комментировать интимные подробности из жизни наставницы, проявив внимание и заботу об артистке.
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