"Точно никуда не выходите?": Успенская взбесила народ помолодевшим лицом

Любовь Успенская разозлила россиян подозрительно изменившимся внешним видом. Многие считают, что артистка тайно посещает салоны красоты.



В своем инстаграм-аккаунте певица призналась, что ей очень тяжело находиться в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Звезде не хватает прежнего образа жизни и общения с друзьями.

Любовь Успенская выразила надежду, что вскоре все невзгоды будут позади, и она сможет устроить невероятное празднование с близкими и приятелями. Однако фанаты заподозрили знаменитость во лжи.

Увидев на фото свежий маникюр на пальцах Любови Успенской и помолодевшее лицо, россияне обвинили ее в том, что та ходит по салонам красоты. Некоторые придерживаются мнения, что исполнительница просто умело пользуется фотошопом.

"Точно никуда не выходите?" – поинтересовался один из подписчиков. Ответа от Любови Успенской он так и не дождался.

Напомним, что в период самоизоляции многие звезды остались без концертов. Не стала исключением и Любовь Успенская. Однако певица не отчаялась, а придумала, как можно заработать в этот непростой период. Знаменитость предложила фолловерам услугу видеопоздравлений для любимых.