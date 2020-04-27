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"Точно никуда не выходите?": Успенская взбесила народ помолодевшим лицом

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская разозлила россиян подозрительно изменившимся внешним видом. Многие считают, что артистка тайно посещает салоны красоты.
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В своем инстаграм-аккаунте певица призналась, что ей очень тяжело находиться в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Звезде не хватает прежнего образа жизни и общения с друзьями.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Любовь Успенская выразила надежду, что вскоре все невзгоды будут позади, и она сможет устроить невероятное празднование с близкими и приятелями. Однако фанаты заподозрили знаменитость во лжи.

Увидев на фото свежий маникюр на пальцах Любови Успенской и помолодевшее лицо, россияне обвинили ее в том, что та ходит по салонам красоты. Некоторые придерживаются мнения, что исполнительница просто умело пользуется фотошопом.

"Точно никуда не выходите?" – поинтересовался один из подписчиков. Ответа от Любови Успенской он так и не дождался.

Напомним, что в период самоизоляции многие звезды остались без концертов. Не стала исключением и Любовь Успенская. Однако певица не отчаялась, а придумала, как можно заработать в этот непростой период. Знаменитость предложила фолловерам услугу видеопоздравлений для любимых.

Автор: 27 апреля 2020, 10:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В мозгах и глахах этой престарелой дуры видны только деньги! Дочь потеряла из за своей алчности! А моську перекроила так, что говорить не может! До чего же убогие эти старые шоу-дуры!
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