"Сними пакет": Глюк'оZа сразила народ эротическим снимком

Певица решилась выложить в Сеть откровенное фото. Поклонники остались в восторге.

Наталья Чистякова Ионова (Глюк'оZа), как и многие, уже больше месяца находится на карантине. К режиму самоизоляции певица подошла ответственно, отдыхая в загородном доме. Она не задействована в неотложных съемках, поэтому жилье знаменитость не покидает. Единственное развлечение, с помощью которого Наталья может оставаться на связи со своими поклонниками – это публикация снимков и видео в инстаграм-аккаунте.

Видимо, певица очень скучает по преданным фанатам, поэтому им на радость выложила весьма откровенное фото. Очевидно, фотосессия состоялась давно, однако похвастаться смелым кадром она решила лишь сейчас. На Глюк'оZе нет ничего из одежды. Певица лишь облачилась в прозрачный полиэтилен.

Как отметили некоторые поклонники, такое одеяние отлично защитит от дождя. В целом фанаты остались в восторге от снимка. "Красотка!", "Наташа все хорошеет", "Глю, сними пакет, пожалуйста", "Как всегда огонек", "Потрясающая фигура", – написали фолловеры. Но нашлись и те, кто заметил, что все больше звезд стали "оголяться", находясь на карантине.

К слову, недавно "Дни.ру" писали о желании знаменитостей получить больше внимания посредством публикации откровенных снимков.