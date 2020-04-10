Изменившуюся на карантине Глюк'оZу перестали узнавать

К режиму самоизоляции Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'оZа) решила подойти ответственно. Певица находится в загородном доме и не покидает его. Однако карантин становится для нее испытанием.
Недавно артистка призналась, что уже не может ждать, когда заточение закончится. Наталья мечтает отправиться в путешествие, чтобы получить новые эмоции. "Хочется проживать каждый день, будто он последний", – написала Чистякова-Ионова в своем инстаграм-аккаунте.
Спустя несколько дней Глюк'оZа опубликовала новый снимок, который привел в восторг многомиллионную аудиторию. Певицу сравнили со звездой Голливуда Анджелиной Джоли. Стоило Наталье перекраситься в брюнетку – и получилась вылитая миссис Смит.
"Карантин пошел на пользу, выглядишь отлично", "Вы все так же сказочно прекрасны", "Очень красивое фото", "Ой, как на Анжелину Джоли похожа на этом фото", – написали фолловеры. "Натусик, ну какая же ты хорошенькая!" – отметила певица Валерия.
Напомним, через неделю самоизоляции Глюк'оZа призналась, что готова расправиться с мужем. Звезда привыкла видеть его гораздо реже.
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