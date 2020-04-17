"Они от этого зависят": оголившуюся Седокову и других потерявших стыд звезд вывели на чистую воду

Общественность стала замечать, что во время пандемии звезды шоу-бизнеса стали более откровенными, выкладывая в свои инстаграм-аккаунты фотографии в нижнем белье. Хороший пример – Анна Седокова. Недавно она опубликовала снимок, где она запечатлена почти голая со своим бойфрендом. Также поступила и актриса Наталья Бардо. Девушка фотографируется в ванной и позирует в одном купальнике.
Не дает аудитории скучать и Анна Калашникова. Звезда многих ток-шоу нарушает режим самоизоляции и выходит из подъезда в кружевном белье. Дана Борисова, которая в последнее время потеряла стыд, выкладывает видео в "Сторис", где она в одном бюстгальтере.
Почему знаменитости стали больше оголяться перед поклонниками в такое нелегкое время, разобрался психолог Сергей Ланг. В беседе с изданием "Комсомольская правда" эксперт обратил внимание на то, что популярными эти звезды стали благодаря своей сексуальности. Так, Седокова была участницей группы "ВИА Гра", Бардо – бывшая участница "Дома-2", Борисова и Калашникова ранее уже участвовали в откровенных фотосессиях. Психолог считает, что показ тела – это лишний способ привлечь внимание, тем более во время пандемии, когда они остались без основного заработка.
"Люди, которые делают это однажды, они от этого зависят", – отметил Ланг.
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