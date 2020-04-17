"Богомолов за все заплатит!": почему Глюкоза взъелась на мужа Собчак

Певица Глюкоза раскрыла историю появления откровенного снимка, на котором она, Ксения Собчак и ювелир Яна Раскалова позируют голыми. Оказывается, вдохновителем откровенной фотосессии стал режиссер Константин Богомолов.



Автором скандального кадра стал муж Раскаловой Вадим. Идея же исходила от избранника телеведущей.



По словам Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы – прим. ред.), все начиналось довольно целомудренно. Они вышли на пляж в одежде. В разгар съемки Богомолов заявил, что показывать платья – очень скучно.

Глюкоза разделась сразу после согласия Собчак. Исполнительница отметила, что доверилась профессиональному вкусу режиссера, передает РИА ФАН. Однако откровенный снимок россияне не оценили.

Многие поклонники отвернулись от певицы Глюкозы, когда увидели смелые кадры. Она призналась, что после обнародования фото ее заблокировали в "Инстаграм". "Богомолов за все заплатит!" – взъелась на мужа Собчак Глюкоза.

Напомним, провокационное фото певицы Глюкозы и ее приятельниц появилось в Сети в феврале этого года. На нем светские львицы позируют на берегу океана, прикрывая обнаженную грудь друг друга ладошками.

