Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской

Брак российско-армянского актера Армена Джигарханяна с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской длился менее двух лет. Но говорят о нем все до сих пор. А оборотистая гостья из братской Украины смогла шумиху еще и монетизировать.

Ток-шоу, интервью, теперь еще и мемуары – Виталине есть, что вспомнить, что рассказать, чем похвастаться. Продюсер Марк Рудинштейн считает, что подобная активность бывшей жены не лучшим образом сказывается на Армене Джигарханяне. "На него сильно повлияли провокации на ТВ, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – полагает Марка Григорьевич.

Но вот пасынок артиста Степан Джигарханян уверен, что бесконечные провокации устраивает только лихая киевлянка. И называет ее только одним словом – "мимолетная". При этом он в шоке, что Цымбалюк-Романовская столько лет пиарится на его знаменитом отце. "Она годами систематически использует любой, часто даже придуманный повод, чтобы засветить свою персону, хайпануть и вернуть хоть на день-два свою безвозвратно утраченную популярность", – цитирует Степана Джигарханяна sobesednik.ru.

Виталина все время уверяет, что ее бывший муж превращает в овощ без ее заботы и поддержки. "Друзья" у него отобрали и меня, и театр – им некем больше управлять", считает она. Но Степан с этим не согласен. По его заверению, Армен Борисович чувствует себя вполне неплохо - активно следит за мировыми новостями и не забывает про любимый футбол.