Возможен летальный исход: российская актриса попала в больницу с неутешительным диагнозом

Юлия Пересильд умудрилась выходить на сцену, будучи больной. Популярную актрису доставили в больницу прямо из театра.

Юлия Пересильд, как и другие, находится на карантине из-за бушующей в стране пандемии коронавируса. Многие находят плюсы в самоизоляции. Дескать, наконец появилась уважительная причина остаться дома и заняться семейными и прочими делами, на которые обычно не хватало времени из-за плотного рабочего графика.

Из-за отсутствия работы кто-то наконец смог добраться до книг, пылящихся на полке, кто-то с головой погрузился в готовку, кто-то плотно занялся воспитанием детей. Расслабилась и актриса Юлия Пересильд. При этом, отметила в интервью артистка, она из тех, кто работает будучи на последнем издыхании.

Однажды актриса на ногах перенесла тяжелое заболевание. Тогда Юлия Пересильд участвовала в концерте, ей приходилось выходить на сцену с температурой сорок. В итоге ее госпитализировали прямо из театра. "Меня посмотрели, сказали, что уже неделю я хожу с пиелонефритом и нужно ложиться в стационар на две недели", – сообщила артистка.

Разумеется, больница не входила в планы Юлии Пересильд. Тогда медики поставили ей жесткий ультиматум. "Окей, сказали мне, тогда пишите заявление, что вы отказываетесь от госпитализации, но в случае летального исхода ни вы, ни ваши родные не будут иметь претензий", – рассказала актриса.

Как отметила Юлия Пересильд, только слова о летальном исходе убедили ее все же лечь в больницу. "Оказалось, что все возможно, когда речь идет о здоровье", – цитируют актрису "7 Дней".

Отметим, что Юлия Пересильд переживает карантин в компании детей. У артистки подрастают две дочери Анна и Мария. Только недавно актриса подтвердила, что родила их от режиссера Алексея Учителя.