"Где ваша мама?": помолодевшую Юлию Пересильд перестали узнавать

В видеоролике, опубликованном актрисой в "Инстаграм", они втроем энергично двигаются, как участники коллектива в своем клипе. На кадрах поклонники не сразу узнали знаменитость – так молодо выглядит Юлия Пересильд.
Певица Вера Брежнева пошутила по этому поводу. "Дети, где ваша мама?" – спросила исполнительница. Фолловерам пришелся по душе танец звездной семьи, и они предложили отправить на международный музыкальный конкурс Юлию Пересильд с дочерьми.
Напомним, что старшей наследнице актрисы от режиссера Алексея Учителя десять лет, а младшей – семь. Свободное от работы время звезда старается посвящать детям.
Как писали "Дни.ру", Юлия Пересильд рассказывала, какими растут ее дочери. Актриса в детстве была сорванцом. По ее словам, девочки такие же. Она призналась, что они вьют из них с мужем веревки и манипулируют ими.
Примечательно, что артистка редко выходит с наследницами в свет. Юлия Пересильд верит, что есть энергия, которую дети не способны переносить. Ведь вокруг знаменитостей много людей, в том числе недоброжелатели.
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