"Расплата за успех": Пересильд сообщили о серьезных проблемах

"Ментальные переживания для эмоциональной актрисы могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем", – предупреждает ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев. Чаще всего женщины в данный астрологический период страдают нервными расстройствами, и Пересильд сейчас очень важно себя контролировать, слушать свою интуицию и уходить полностью с головой в работу. Астрологическая карта актрисы показывает ее колоссальное трудолюбие и работоспособность, поэтому отвлечься от личных переживаний ей будет очень просто.
Самое страшное, что известная артистка привыкла держать все переживания в себе, а женщине именно в этот тяжелый астрологический период очень важно выговариваться и иметь рядом с собой крепкое мужское плечо и опору. Ни для кого не секрет, что Юлия Пересильд одна из немногих актрис, которая добилась всего сама благодаря таланту и трудолюбию, но кармической расплатой за успех становится личная жизнь.
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