Малахов и Борисов "подрались" за обманутую Самойлову

Скандал в семье Оксаны Самойловой и Джигана привлек внимание телевизионщиков. Говорят, Андрей Малахов и Дмитрий Борисов сцепились в борьбе за откровенное интервью модели.

Семья Оксаны Самойловой и Джигана казалась поклонникам идеальной. Фанаты засматривались фотографиями с тремя их очаровательными дочерьми. А в середине февраля у пары родился четвертый ребенок – сын Давид. Как впоследствии говорила Оксана, она думала, что этот месяц станет самым счастливым, но получилось все наоборот.

Джиган ушел в загул. Он стал выкладывать видео, которые всерьез обеспокоили фанатов. Джиган материл коллегу Гуфа, посылал маленькую дочь за пивом, говорил странные вещи. В итоге рэпер оказался в реабилитационном центре.

Однако артист пробыл там недолго – вскоре семья покинула Америку и приехала в Россию. Долго молчавшая Оксана выступила перед поклонниками. Она заявила, что будет поддерживать мужа и не бросит его, но потом все же сообщила о разводе. Ответственность за то, что семья разрушилась, она свалила на Джигана, объявив, что десять лет брака оказались обманом.

С тех пор, как стало известно о проблемах в семье Самойловой и Джигана, телевизионщики с ног сбились, чтобы зазвать кого-нибудь из них на шоу. Разумеется, не бесплатно. Якобы Дмитрий Борисов с Первого канала предложил Оксане Самойловой за одно появление в студии 1,3 миллиона рублей.

Андрей Малахов, который работает на "России-1", оказался еще щедрее и посулил модели 1,4 миллиона, пишет "Экспресс газета" со ссылкой на телеграм-канал "Курятник". Он позвал на шоу и Джигана, чтобы выслушать обе стороны конфликта, предложив рэперу один миллион.