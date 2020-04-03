"Это праздник": народ в восторге от появления сексуальной и стильной Заворотнюк

Одна из самых обсуждаемых сегодня актрис Анастасия Заворотнюк отмечает 49-й день рождения. О том, что происходит с "прекрасной няней", знают только ее близкие. А поклонники ловят каждый новый пост, каждое фото на странице звезды в социальной сети "Инстаграм".

Радости и восторгу народа не было предела, когда на странице поддержки Анастасии Заворотнюк, а потом и на ее официальной странице появилось фото яркой и сексуальной актрисы. Неизвестно, когда и кем оно сделано, зато пост, который сопровождал снимок, подарил людям надежду.

"В ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Это был очень непростой год, тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники, и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!" – говорится в публикации.

"Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких, – продолжает автор поста. – Совершенно особенный праздник – для Петра (Чернышева, фигуриста, супруга Насти. – Прим. ред.). Ежедневно круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути – их общая. Вдвоем проще, вдвоем вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению".

Первой на эту трогательную публикацию откликнулась старшая дочь актрисы Анна, которая написала: "Люблю больше жизни". Певица Зара добавила: "Дай Бог здоровья! Очень любим и ждем".

Напомним, что в августе 2019 года Анастасия Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках. В октябре в близком окружении актрисы заявили, что та проходит курс лечения. По слухам, у нее серьезное онкологическое заболевание, но есть шанс победить его.