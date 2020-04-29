Ассистентка художника откровенно рассказала об отношениях с Прилучным

Уже два месяца общественность обсуждает развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В Сети появляются новые версии разрыва их отношений. По слухам, Павел флиртовал с ассистентской художника по костюмам Гелией Мигулиной. Девушка решила внести ясность.

Гелия Мигулина была шокирована, когда прочитала на сайте известного издания, что она была связана отношениями с Павлом Прилучным. Якобы девушка стала одной из причин разрыва отношений актера с Агатой Муцениеце. Автор статьи даже привел ее слова: "Прилучный на площадке заставлял чувствовать себя желанной", ссылаясь на маму Гелии. Оказалось, это не совсем так.

Мигулина согласилась, что такое она вполне могла сказать, однако ее с Прилучным не связывала даже дружба, пишет "7 дней". Девушка взаимодействовала с ним во время съемок фильма "Возмездие" три года назад. Гелия считает Павла весьма привлекательным мужчиной и могла поделиться своими впечатлениями с другими, но никогда не проявляла знаки внимания.

Также девушка предположила, почему Павел мог ее заблокировать в "Инстаграм". Оказалось, Мигулина хотела открыть бизнес. За советом она желала обратиться к Прилучному, но тому, видимо, это было неинтересно.

Ранее "Дни.ру" писали, что Павел поднимал руку на свою супругу Агату Муцениеце. Актриса в слезах записала видео и рассказала, что муж пьет на протяжении десяти дней, забрал у нее телефон и напугал детей. Спустя некоторое время Агата сообщила, что сейчас у нее все хорошо. Бракоразводный процесс будет запущен после окончания карантина.