"У меня дядя": сын помешал общению Собчак с известным телеведущим

Во время прямого эфира Ксении Собчак и Владимира Соловьева произошел забавный эпизод. Маленький сын теледивы Платон потребовал ее присутствия в гостиной.

Ребенок вошел в комнату, когда Ксения была на связи с коллегой по цеху. За беседой двух телезвезд наблюдали поклонники. Платон пригласил родительницу в другую комнату, чтобы посмотреть концерт. Мальчик был настойчив.

"У меня дядя, я не могу, к сожалению", – нежно сказала Ксения Собчак наследнику. После этого журналистка пододвинула кроху ближе к экрану монитора.

Как только отпрыск Собчак появился в кадре, Соловьев поздоровался с ним и назвал красавчиком. Ребенок, в свою очередь, убедился, что "дядя" действительно на связи, и удалился.

Журналист признался Ксении, что его внука тоже зовут Платон. Он назвал это обстоятельство очень трогательным. "Видите, у нас уже есть общее. Это уже немало для начала", – ответила коллеге теледива. Добавим, этот прямой эфир доступен на "Ютуб", на канале "Соловьев Live".

Добавим, ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что ей пришло непристойное предложение от имении Ксении Собчак. По словам танцовщицы, с номера знаменитой журналистки ей позвонил неизвестный. Мужчина предложил Анастасии сняться в кино. За роль собеседник обещал Волочковой солидный гонорар. Правда "продюсер" уточнил, что картина будет содержать элементы эротики.