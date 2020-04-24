"Тупость": Собчак припечатала Боню за слова о всемирном заговоре

В прошлом месяце экс-участница "Дома-2" Виктория Боня заявила, что сомневается в существовании коронавируса. Все происходящее, по ее мнению, заговор против жителей Земли. Также она считает, что COVID-19 пойдет на пользу планете. И людей Боне не жалко. Позже ее слова высмеял продюсер Александр Роднянский. Он назвал мысли телеведущей конспирологическими бреднями.
С ним согласилась журналистка Ксения Собчак, которая давно испытывает к Виктории Боне негативные чувства. "Даже Александр Ефремович не выдержал тупости некоторых блогерш", – написала она в "Сторис". Ксения сделала публикацию в ленте своего инстаграм-аккаунта. Собчак считает неправильным, что репутация и компетентность зависят от количества лайков и подписчиков.
"Единственная надежда – люди скоро устанут от голожопых экспертов и огромной ценности вот этого "я имею право на свое мнение", оправдывающего абсолютно любой бред", – написала журналистка.
Также Собчак хочет верить, что роль авторитетных СМИ и реальных экспертов будет расти, а достоверность информации станет считаться основным критерием.
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