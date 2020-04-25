"Ты не тянешь": Тимати врезал гонящейся за хайпом Ксении Собчак

Ксения Собчак и Тимати в прошлом были хорошими друзьями. Однако с недавних пор знаменитости враждуют и периодически вступают в перепалку друг с другом.

Новый скандал разгорелся после прямого эфира Тимати и Насти Ивлеевой. Во время трансляции музыкант проколол себе губу, а блогер нарисовала картину голой грудью. Выходки звезд осудила Ксения Собчак в личном микроблоге в социальной сети "Инстаграм".

Рэпер Тимати не смог пройти мимо замечания журналистки и написал развернутый ответ. Артист рассказал, что накануне с ним связались представители телеведущей и попросили принять участие в шоу Ксении Собчак "Док-ток" на Первом канале.

"Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь", – обратился к журналистке рэпер, – Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что то не дотягивают цифры". По его словам, телеведущая ратует за высоконравственное вещание, хотя сама снимает низкопробные передачи.

Ксения Собчак гонится за хайпом и готова раздуть из любой мелочи скандал, чтобы привлечь внимание подписчиков. "Ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу", – врезал ей рэпер Тимати.

В заключение исполнитель попросил журналистку оставить его в покое. Он призвал Ксению Собчак заняться своей жизнью и показать, что она может снимать собственные программы об интересных вещах в мире, а не о склоках и скандалах. "Ты же умная девочка", – подчеркнул он.