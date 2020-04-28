Марат Башаров решился на ДНК-тест после скандала

Марат Башаров готов вновь чистосердечно рассказать о себе многомиллионной аудитории. Более того, актер получит результаты генетической экспертизы, которая, возможно, окажет влияние на его жизнь.

Недавно артист стал героем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. В студии Марат Башаров откровенно поведал, о том, что бил своих жен. Более того, знаменитость нашла оправдание своему поведению.

После выхода программы Кудрявцевой общественность возмутилась, разгорелся большой скандал. Зрители считают, что Марата необходимо лишить всех почетных званий. Активные граждане даже создали петицию в Интернете.

Тем не менее, совсем скоро Марат Башаров вновь появится на экранах. Артист опять окажется в студии программы "Секрет на миллион". На это раз актер решил пройти тест-ДНК на установление родства. Пока непонятно, с кем именно знаменитость хочет обнаружить кровные узы .

Отметим, что у Марата Башарова двое детей. Первенец актера, дочь Амели, появилась в незарегистрированных отношениях с Елизаветой Круцко. Сын Марсель родился в официальном браке с Елизаветой Шевырковой.

Добавим, что Башаров в ЗАГСе был дважды. До Елизаветы Шевырковой артист был мужем племянницы актера Эммануила Виторгана Екатерины Архаровой. Эти отношения продлились недолго. Через полгода после свадьбы Марат в состоянии алкогольного опьянения избил избранницу. Екатерина попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и многочисленными ушибами. Отметим, что на вторую супругу Марат Башаров тоже поднимал руку. В январе 2018 года женщина попала в больницу с переломом носа. Травму ей нанес супруг. Спустя время Елизавета ушла от Марата.