Известная ведущая проболталась о венчании двух геев на Первом канале

Еще пару десятков лет назад и представить было нельзя, что приверженцев однополой любви будут не только регистрировать как мужа и жену, но и венчать. А сегодня они уже и детей спокойно заводят. Известная ведущая на Первом канале рассказала об одной такой паре.

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