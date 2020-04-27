Известная ведущая проболталась о венчании двух геев на Первом канале

Для ведущей программы "Жизнь других" на Первом канале Жанны Бадоевой нет запретных тем. Например, она делала репортаж из квартала красных фонарей в Амстердаме и общалась там с проститутками. А в этот раз наведалась в гости к гей-паре.
Патрик и Дамиан – типичная семья из Сан-Франциско. Они познакомились в баре самого свободного и толерантного города Нового Света десять лет назад, а теперь живут вместе и воспитывают двоих детей.
"Мы поженились в 2015 году, – рассказал Дамиан. – Официально расписались, а венчала нас травести-дива. Это была больше театральная церемония ради веселья и хорошей вечеринки – сто человек гуляли целых три дня".
В этой семье нет разделения обязанностей на мужские и женские – оба супруга готовят, убирают, имеют общий бюджет. Следующим за свадьбой шагом стало появление детей. Понятно, что Патрик и Дамиан в силу физиологии не могли родить. Пришлось воспользоваться услугами суррогатной матери.
"Это наши биологические дети, – пояснил Патрик. – Когда делали первого, мы оба были донорами, чтобы непонятно было, от кого будет ребенок. Он получился от Дамиана, поэтому второго сделали от меня".
"Завести ребенка с суррогатной матерью – это очень долгий, сложный и дорогой процесс, – продолжил Дамиан. – Надо заплатить юристам, медикам, сделать все страховки. Нам это обошлось примерно в 200 тысяч долларов за ребенка. Что поделать, иначе для нас это невозможно."
"Мать у них был Новосельцев", – говорила героиня Лии Ахеджаковой в фильме "Служебный роман". "Когда меня на улице спрашивают, кто мать у этих очаровательных малышей, отвечаю, что я, – улыбнулся Дамиан. – Наши дети знают, что вариантов бывает много. У кого-то два папы, кого-то две мамы, у кого-то мама и два папы. И все это нормально – жизнь такова..."
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