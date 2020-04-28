"Уже в лоб себя предлагает": "растопырку" Волочкову сняли с эффектным мужчиной

Анастасия Волочкова снова оказалась жертвой жесткой травли. Скандально известная балерина возмутила общественность своим поведением.

Поводом стало невинное видео, в котором Анастасию Волочкову сняли во время занятий спортом с тренером. Мужчина показал балерине упражнение, попросив ее его повторить. Анастасия предложила выполнить его ногами. Однако у нее ничего не получилось. "Во все времена простые и сложные меня всегда спасало чувство юмора (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Анастасия Волочкова.

Поклонники, судя по комментариям, не поняли, зачем балерина у совершенно постороннего мужчины спросила, красивая ли она женщина, да еще и раздвинула ноги во время исполнения упражнения, хотя этого совсем не требовалось. А еще пользователи Сети укорили Анастасию в том, что она нарушила режим самоизоляции.

Непонятно, почему подписчики так взъелись на артистку. Волочкова не скрывает, что периодически выходит из дома, однако дальше тренажерного и балетного залов, расположенных в том же поселке, где живет, не выезжает. Да и вообще, к пандемии коронавируса балерина относится с легкой долей недоверия. Тем не менее, она убеждена, что все будет хорошо, и скоро люди спасутся от этой заразы.

Зная о том, насколько неравнодушны к ней ее подписчики, Анастасия Волочкова обычно закрывает комментарии. Но не в этот раз. В итоге артистка получила множество негативных отзывов. "Опять)))) "а я красивая женщина?", "у меня ноги по балетному". Все раздвигает и уже в лоб себя предлагает. Карантин Настя, сиди дома!!!!!", "Растопырка Волочкова опять за свое", "О боги, она опять мужычннку на вертолете заманила??? И что эта тетя качает? Гринадерские плечи", "Я красивая женщина? Мне надо волосы покрасить!. Где логика?", "Вообще то во время карантина за подобное положен изрядный штраф", "Такие вопросы мужчинам не задают. Если красивая, мужчина сам скажет. Не надо напрашиваться на комплимент звучит смешно", – высказались комментаторы.