Полтора миллиона: Волочковой поступило непристойное предложение от имени Собчак

Анастасия Волочкова поведала, что ей поступило непристойное предложение от имени телеведущей Ксении Собчак. Балерине позвонили с номера "блондинки в шоколаде".
На том конце провода заговорил некий мужчина, представившийся кинопродюсером, который якобы лично знаком с Ксенией. Он сообщил, что снимает фильм о балете и хотел бы видеть балерину в главной роли. За работу в картине мужчина пообещал Волочковой полтора миллиона долларов.
Позже "продюсер" уточнил, что фильм будет содержать в себе элементы эротики. В этот момент знаменитость поняла, что ее разыгрывают и прервала разговор, пишет сайт "Комсомольская правда".
Данный случай Анастасия Волочкова вспоминает со смехом. Стоит отметить, что представители российского шоу-бизнеса нередко становятся жертвами пранков. Порой подобные акции заканчиваются неудачей, поскольку разыгрываемые быстро понимают, что с ними говорит не тот человек, за которого он себя выдает.
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