Стала известна причина списания 200 тысяч рублей с карты Волочковой

Недавно с карты Анастасии Волочковой пропало 200 тысяч рублей. Балерина во всем винила мошенников, но оказалось, что это сделали судебные приставы...

Недавно Анастасия Волочкова устроила скандал. На ее банковской карте недостает 200 тысяч рублей. Танцовщица заверяла, что пыталась связаться с судебными приставами и уточнить, по должна ли она крупную сумму денег, но тщетно. "На сайте суда по делу нет никаких разъяснений", – говорила Анастасия. Сама Волочкова ни о каких задолженностях не помнит, поэтому стала обвинять мошенников.

Оказалось, что денежные средства были списаны законно. Балерина задолжала одной из компаний, которая давно поставила у нее дома современный тренажер, говорится в программе "Ты не поверишь!". Анастасия обещала, что регулярно будет рекламировать это устройство, но этого не делала. Было лишь одно упоминание тренажера в ее инстаграм-аккаунте.

Как уверяет сотрудник компании Елена Коростылева, между Волочковой и представителями фирмы был оформлен договор мены (бартер). Интересно, что инициативу проявила сама балерина. И она не может просто так забыть о своих обязанностях, потому что тренажер до сих пор стоит у нее дома.