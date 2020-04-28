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Бесчувственная дрянь: избитая мужем Кравец плюнула в лицо Тодоренко

Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Ведущая программы "Орел и решка" Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала. В эфире онлайн-шоу она намекнула, что женщины могут быть сами виноваты в том, что мужчины поднимают на них руку. Дважды избитая мужем светская львица Алена Кравец не могла не отреагировать на подобный выпад.
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"Твой муж тебя бьет. А почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" – обратилась Регина Тодоренко к жертвам домашнего насилия.

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"Что ты вообще понимаешь, огламуренная девочка, в насилии над женщиной?! Могла бы хоть на минутку представить себе, каково это, если по черствости души не способна сопереживать, прежде чем выплескивать на людей такую низость! Вот я была жертвой. На своей собственной шкуре, на своих нервах, душевных страданиях, мучениях познала, каково это – издевательства, избиения, унижения!" – задохнулась от возмущения Алена Кравец.

"Наверное, ты никогда в жизни не сталкивалась с немотивированной агрессией, оскорблениями, унижениями и прессингом в семье, – продолжила светская львица. – Как ты можешь обвинять пострадавших женщин в желании пиариться на своем горе?! Тысячи наших женщин молчат о том, что с ними произошло, и только самые сильные и смелые находят в себе силы обнародовать свои ужасные истории, так как в нашем менталитете считается постыдным выносить сор из избы, прилюдно порочить мужа".

"Дай Бог тебе, не понимающая и не чувствующая чужое горе девочка, никогда не подвергнуться подобному унизительному насилию. Ведь только тогда такая бесчувственная дрянь, как ты, может понять, что это такое! Ты мимоходом плюнула в тысячи женщин, которые мучатся, страдают и не имеют защиты от деспотов и домашних тиранов. Особенно сейчас, когда люди заперты в своих домах, когда психика едет, и насилие в семье расцветает еще больше, когда некому заступиться..." – обратилась правдоискательница Кравец к бессовестной Тодоренко.

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena)

"Не смей обвинять жертв! Они нуждаются в помощи и защите – как медицинской и правовой, так и психологической и, банально, материальной. Им нужна помощь сильных людей, в том числе селебрити из шоу-бизнеса. Помощь любая, прежде всего – в предании гласности их бед, в освобождении их от насилия", – заключила главная светская львица Москвы.

Автор: 28 апреля 2020, 10:38
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