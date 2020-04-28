Сообщается о свадьбе Жигунова с любовницей – копией Заворотнюк

В Сети ходят слухи, что брак Сергея Жигунова и Веры Новиковой снова трещит по швам, но причина уже не в Анастасии Заворотнюк, ради которой актер бросил семью. Якобы теперь сердце артиста принадлежит его помощнице, журналистке Виктории Ворожбит.

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит встретились два года назад на другом конце России – на полуострове Сахалин. Там актер готовил первый фестиваль телесериалов "Утро Родины". Ворожбит быстро сработалась с Жигуновым и уже в 2019 году стала директором фестиваля.

Наблюдательные поклонники убеждены, что Сергей и Виктория живут вместе. Фанаты прошерстили их аккаунты и обратили внимание на то, что оба выкладывают фото с одной геолокацией, кадры похожих интерьеров, а главное – снимки кота по кличке Пыня.

До недавнего времени Сергей Жигунов был официально женат на Вере Новиковой. Именно ее он оставил, когда увлекся актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой познакомился на съемках комедийного сериала "Моя прекрасная няня".

Отношения Сергея и Анастасии развивались так стремительно, что актер развелся и стал жить с новой возлюбленной. Этот роман продлился всего несколько лет, и Жигунов вернулся к Новиковой, на которой заново женился. А сейчас в СМИ появились слухи о свадьбе актера с Ворожбит, которая, по мнению поклонников, удивительно похожа на Заворотнюк.

Таролог Саона убеждена, что пара вскоре оформит отношения. "Карты говорят, что у него есть безумные чувства к женщине, что он действительно любит, и эта любовь ответная. Мужчина безумно рад, он будто стал жить новой жизнью", – сообщила экстрасенс.

По словам провидицы, Жигунова обуревает такая страсть, что он готов бросить все, чтобы быть рядом с любимой. "В скором времени они воссоединятся, будут вместе, и эти отношения приведут к браку", – цитирует таролога Пятый канал.