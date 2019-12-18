Жигунов оскандалился из-за умирающей от рака Заворотнюк

В украинской прессе имя партнера актрисы по фильму "Моя прекрасная няня" можно встретить нечасто. Однако после известия о раке у Анастасии Заворотнюк местные СМИ всполошились и решили за счет болезни звезды поднять себе рейтинги.
Сайт "Обозреватель" сообщил "скандальную" новость: Сергей Жигунов, у которого, как поговаривали, был роман с Анастасией Заворотнюк, показал красоты Крыма. Соответствующие фото он разместил в "Инстаграме". "Красота здесь", - подписал кадры артист.
Автор статьи недоумевает: как коллега Заворотнюк въехал в Крым "и не нарушил ли украинское законодательство"? Сергей Жигунов, как Михаил Боярский, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Катя Лель и многие другие звезды, оказался в украинской базе "Миротворец". А это означает, что его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины в рамках творческой деятельности на полуострове.
Ранее Сергея Жигунова обвинили в избиении Анастасии Заворотнюк. Однако актер опроверг эту информацию. Продюсер убежден, что его именем попросту спекулируют. "Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать", – заявил Жигунов.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Заворотнюк тяжело больна: по некоторым данным, у нее рак мозга. При этом информация о состоянии знаменитости поступает противоречивая. Родственники звезды отказываются давать официальные комментарии СМИ.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.