"Рвали сердце": бывший любовник Заворотнюк объявил о сенсационном достижении

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала "Моя прекрасная няня", и новое фото артиста не осталось без внимания.

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