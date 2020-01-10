"Рвали сердце": бывший любовник Заворотнюк объявил о сенсационном достижении

Информация о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием (по некоторым данным, речь идет о раке головного мозга), и упорное молчание ее родных относительно этой беды привели к тому, что любопытствующие журналисты и многочисленные поклонники стали выискивать новые данные из самых разных источников и внимательно следить за всеми, кто когда-либо пересекался с артисткой. Они добрались и до Сергея Жигунова, партнера Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня".
Артист влюбился в знойную брюнетку на самом деле и бросил семью. Однако отношения вскоре прекратились, и Жигунов вернулся к жене. Долгое время о Сергее мало что было слышно, но теперь к нему снова обращено пристальное внимание.
В Сети обсуждают фото, на котором Сергей Жигунов позирует на фоне побега лимона. Геолокацией актер указал Гурзуф. Оказывается, цитрус он вырастил сам.
"Сериал "Беглые родственники" снимали в Сочи перед новым, 2016 годом. Все побережье было в мандаринах, мандарины рвали сердце", – признался Жигунов. В итоге он не выдержал и поехал за саженцами. Путешествие оказалось не из легких.
"В выходной день поехал в магазин при ботаническом саде и купил саженцы мандарина и лимона. Моста еще не было, а автобус из Сочи до Ялты шел, как самолет до Тимбукту или даже дольше, но саженцы доехали", – отметил актер.
Он напомнил: ранее считалось, что в Крыму не растут цитрусовые. "Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники 🤔😁", – не без юмора завершил свой пост в "Инстаграм" бывший любовник Анастасии Заворотнюк.
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