Вероятно, инстульт: врачи сообщили страшный диагноз скрюченной Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов долгое время был страстным поклонником Аллы Пугачевой. Они даже знакомы лично. Но уже много лет Сергей в хвост и в гриву костерит Примадонну. А когда он увидел ее скрюченной, от былой симпатии не осталось и следа.

Коренной перелом в отношении к творчеству Аллы Борисовны и переоценка ее вклада в историю российской музыкальной культуры произошли у Сергея Соседова в 2010-м. В том году концертом "Сны о любви" в Кремле последняя народная артистка Советского Союза открывала очередной прощальный тур. И оказавшийся в зале музыкальный критик был в шоке от увиденного.

"Если артист дает не дежурный концерт каждый год, а выступает раз в пять-десять лет, то его выступление должно быть мирового уровня, каким-то несусветным, невероятным, – считает Соседов. – Но мы увидели "фанерный" концерт с какими-то нелепыми огромными декорациями, по которым Пугачева с трудом карабкалась изредка. Сплошные штампы, клише, отсутствие актерской игры, за которую ее всегда любили – вот, что было в зале. Но наибольший шок был у меня, когда Пугачева спустилась в зал".

"Все увиденное напоминало мне похоронную процессию, – пояснил Сергей. – Казалось, что это покойника подняли из гроба и усыпают цветами – настолько тяжелым было зрелище. И уже тогда я понял, что с Пугачевой что-то случилось".

Очередное разочарование Сергея Соседова ждало в новогоднюю ночь 2016-2017. "По телевизору после боя курантов пела Алла Борисовна, – продолжает музыкальный критик. – Пела какую-то дешевую ерунду (композицию Алексея Малахова "Вдвоем" – Прим. ред.). И я не сразу узнал ее – думал, это пародия. В женщине со скрюченными руками не было ничего от Пугачевой, которую я когда-то знал, любил. Зрелище было ужасное!"

Соседов решил удостовериться в том, что не одинок в своих оценках. "У меня есть знакомые врачи, которые относятся к Пугачевой нейтрально, – рассказал критик. – И я показал им запись, попросил сказать, как они оценивают состояние человека на этом видео. "Вероятно, она перенесла инсульт или серьезную операцию на сердце, по крайней мере, тяжело больные "сердечники" выглядят именно так", – заверили меня специалисты".